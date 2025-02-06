«Не в моих правилах»: Епифанцев отреагировал на новости об экс-жене Веденской

Актер Владимир Епифанцев высказался о последних новостях о бывшей супруге Анастасии Веденской. Напомним, что активисты потребовали проверить актрису на пропаганду ЛГБТ* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Экс-муж в беседе с 360.ru отреагировал на вопрос, но комментировать поведение экс-избранницы отказался.

Звезда пояснил, что своими мыслями о жизни он делится в личных соцсетях.

«Почти каждый день я выхожу в чат и отвечаю на подобные вопросы только там. Вопрос о любой ситуации, с любым человеком в этой жизни легко подходит под мой ответ в чате. Но прежде чем я там отвечу, вам придется описать, в чем конкретно ваша проблема и что конкретно вы хотите от жизни. Таковы правила», — порассуждал актер.

Епифанцев заявил, что интервью на эту тему давать не будет.

«Обсуждать людей и что-то комментировать — не в моих правилах. Такова моя позиция. <…> Возможно, в будущем я буду давать интервью, но в последнее время я перестал это делать», – признался актер.

Владимир уточнил, что если и бывает на интервью, то только у своих друзей, которым искренне хочет помочь с продвижением.

Ранее мы писали о том, что актрису Анастасию Веденскую просят проверить из-за ее нового фильма. Уехавшая из России женщина выступила в качестве режиссера картины про ЛГБТ*-мигрантов и столкнулась с критикой.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ