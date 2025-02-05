Глава ФПБК Бородин раскрыл, что грозит в России экс-жене Епифанцева Анастасии Веденской, снявшей фильм о ЛГБТ*

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин прокомментировал новость о том, что актрису Анастасию Веденскую ждут проверки Генпрокуратуры РФ. Пожаловались на бывшую жену Владимира Епифанцева активисты из движения «Ветераны России». Однако, по мнению Виталия Николаевича, проверка может просто «затихнуть».

В беседе с порталом «Страсти» Бородин отметил — максимум, что может ждать Веденскую, это штраф за пропаганду ЛГБТ*(Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Напомним, что актриса выпустила фильм про людей с нетрадиционной ориентацией из России в эмиграции.

«Максимум штраф. Чтобы ее привлечь, должна быть политическая воля. Проведут проверку, и на этом все затихнет», — поделился мнением Виталий Бородин.

По словам главы ФПБК, их организация не обращалась с просьбой проверить деятельность Веденской и признать ее иноагентом. А ведь актриса уже давно живет и строит карьеру за границей. При этом она прилетает в Россию, чтобы зарабатывать деньги и здесь. Один ее съемочный день стоит около 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Виталий Бородин обратится в прокуратуру с просьбой признать Александра Незлобина иноагентом.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ