«Не узнаю вас в гриме»: 42-летняя Юлия Проскурякова сменила имидж

Певица Юлия Проскурякова получила диплом ГИТИСа и решила развивать свою карьеру в качестве актрисы. 42-летня жена композитора Игоря Николаева изменилась до неузнаваемости ради новой роли.

В личном блоге Юлия поделилась снимком, на котором предстала в крупных очках и с собранными в хвост волосами рыжего цвета. Из косметики на артистке можно заметить только накрашенные тушью ресницы.

«Не узнаю вас в гриме», - отметили поклонники Проскуряковой.

При этом жена Николаева решила не хранить интригу и раскрыла, в каком проекте снимается. Оказалось, Юлия играет психиатра во втором сезоне сериала «Бродяга».

«Ольга Павловна снова на работе!» - подписала снимок артистка.