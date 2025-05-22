«Не узнаю вас в гриме»: 42-летняя Юлия Проскурякова сменила имидж
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Певица Юлия Проскурякова получила диплом ГИТИСа и решила развивать свою карьеру в качестве актрисы. 42-летня жена композитора Игоря Николаева изменилась до неузнаваемости ради новой роли.
В личном блоге Юлия поделилась снимком, на котором предстала в крупных очках и с собранными в хвост волосами рыжего цвета. Из косметики на артистке можно заметить только накрашенные тушью ресницы.
«Не узнаю вас в гриме», - отметили поклонники Проскуряковой.
При этом жена Николаева решила не хранить интригу и раскрыла, в каком проекте снимается. Оказалось, Юлия играет психиатра во втором сезоне сериала «Бродяга».
«Ольга Павловна снова на работе!» - подписала снимок артистка.
Напомним, Проскурякова познакомилась с Николаевым в Екатеринбурге, куда композитор приехал на гастроли. Ему тогда было 46 лет, а ей — 23 года. Юлия была давней поклонницей Николаева — какое-то время они общались, а потом решили, что хотят быть вместе. Сейчас супруги воспитывают 9-летнюю дочь Веронику.
Ранее Проскурякова похвасталась в личном блоге новым платьем, в котором планировала выйти в свет, и нарвалась на критику. Пользователям Сети наряд показался слишком откровенным. Кроме того, платье подчеркнуло все недостатки фигуры Юлии.