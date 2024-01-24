Не узнать: звезда фильма «Джентльмены, удачи!» показала фото со школьного выпускного
© Starface.ru
Актриса Ольга Медынич не стала скрывать, в каком платье была на школьном выпускном. Звезда ремейка фильма «Джентльмены, удачи!» опубликовала архивное фото в соцсетях.
Знаменитость предалась ностальгии и поделилась снимком, который был сделан на празднике в честь окончания образовательного учреждения.
«Выпускной, 11 класс. Страшно вспомнить, какой год... 1998 вроде. Мне 16 лет», — вспоминала актриса.
Ольга училась в Санкт-Петербурге, а после выбрала государственную академию театрального искусства. В 2013 году, после рождения сына Дмитрия и развода с мужем, она перебралась в Москву, где воспитывает своего сына от оператора Владимира Вечкилева. Звезда предпочитает не комментировать свою личную жизнь, оставляя в тайне причины разрыва отношений с отцом ребенка.
Напомним, что в 2016 году Ольга Медынич вышла замуж за коллегу по съемочной площадке, Джемала Тетруашвили. Актеры, игравшие супружескую пару в сериале «Светофор», долго скрывали свой роман и избегали обсуждения своих отношений с журналистами. Позднее они признались в своей любви и счастье. У Тетруашвили есть 15-летняя дочь София от предыдущего брака, и по словам Медынич, она легко нашла общий язык с дочерью своего супруга.
Ранее мы писали о том, что молодая жена продюсера Александра Цекало показала фигуру после разговоров о беременности. Художница Дарина опубликовала снимок, на котором предстала слегка располневшей.