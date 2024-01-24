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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 января 2024, 19:04
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Не узнать: звезда фильма «Джентльмены, удачи!» показала фото со школьного выпускного

Актриса Ольга Медынич не стала скрывать, в каком платье была на выпускном.
Не узнать: звезда фильма «Джентльмены, удачи!» показала фото со школьного выпускного

© Starface.ru

Актриса Ольга Медынич не стала скрывать, в каком платье была на школьном выпускном. Звезда ремейка фильма «Джентльмены, удачи!» опубликовала архивное фото в соцсетях.

Знаменитость предалась ностальгии и поделилась снимком, который был сделан на празднике в честь окончания образовательного учреждения.

«Выпускной, 11 класс. Страшно вспомнить, какой год... 1998 вроде. Мне 16 лет», — вспоминала актриса.

Не узнать: звезда фильма «Джентльмены, удачи!» показала фото со школьного выпускного

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ольга училась в Санкт-Петербурге, а после выбрала государственную академию театрального искусства. В 2013 году, после рождения сына Дмитрия и развода с мужем, она перебралась в Москву, где воспитывает своего сына от оператора Владимира Вечкилева. Звезда предпочитает не комментировать свою личную жизнь, оставляя в тайне причины разрыва отношений с отцом ребенка.

Напомним, что в 2016 году Ольга Медынич вышла замуж за коллегу по съемочной площадке, Джемала Тетруашвили. Актеры, игравшие супружескую пару в сериале «Светофор», долго скрывали свой роман и избегали обсуждения своих отношений с журналистами. Позднее они признались в своей любви и счастье. У Тетруашвили есть 15-летняя дочь София от предыдущего брака, и по словам Медынич, она легко нашла общий язык с дочерью своего супруга.

Ранее мы писали о том, что молодая жена продюсера Александра Цекало показала фигуру после разговоров о беременности. Художница Дарина опубликовала снимок, на котором предстала слегка располневшей.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
актриса
выпускной
стиль
школа
Ольге Медынич
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