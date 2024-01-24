Не узнать: звезда фильма «Джентльмены, удачи!» показала фото со школьного выпускного

Ольга училась в Санкт-Петербурге, а после выбрала государственную академию театрального искусства. В 2013 году, после рождения сына Дмитрия и развода с мужем, она перебралась в Москву, где воспитывает своего сына от оператора Владимира Вечкилева. Звезда предпочитает не комментировать свою личную жизнь, оставляя в тайне причины разрыва отношений с отцом ребенка.

Напомним, что в 2016 году Ольга Медынич вышла замуж за коллегу по съемочной площадке, Джемала Тетруашвили. Актеры, игравшие супружескую пару в сериале «Светофор», долго скрывали свой роман и избегали обсуждения своих отношений с журналистами. Позднее они признались в своей любви и счастье. У Тетруашвили есть 15-летняя дочь София от предыдущего брака, и по словам Медынич, она легко нашла общий язык с дочерью своего супруга.

Ранее мы писали о том, что молодая жена продюсера Александра Цекало показала фигуру после разговоров о беременности. Художница Дарина опубликовала снимок, на котором предстала слегка располневшей.