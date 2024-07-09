Не узнать: внешность располневшей дочери Ларисы Долиной напугала фанатов

Певица Лариса Долина становилась мамой лишь однажды: в браке с джазовым музыкантом Анатолием Миончинским она родила дочь Ангелину. Наследница народной артистки строго следит за питанием родительницы и составляет для нее рацион. Однако вес самой Ангелины далеко нельзя назвать идеальным.

68-летняя Долина всегда в отличной форме. Звезда радует фанатов стройной фигурой, чего не скажешь о ее дочери. Ангелина следит за диетой мамы: артистке не разрешено есть мучное, сладкое, глютеновые продукты. В рацион певицы в основном входят овощи и нежирное мясо. Даже салат «Оливье» она ест без картошки и на домашнем майонезе.

Наследница знаменитости, вероятнее всего, не соблюдает диету мамы. На видео, опубликованном N1 Media, Ангелина появилась заметно поправившейся: ее было сложно узнать. В Сети предполагают, что у дочери Долиной серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых у нее появился лишний вес.

Поклонники отмечают, что Долина выглядит просто шикарно. Она стала еще худее и выбирает облегающие наряды. Некоторые предполагают, что артистка может применять препараты для похудения, которые могут быть опасны для здоровья без назначения врача. Но певица всячески отрицает эти домыслы.

Ранее диетолог Лазуренко заявила в разговоре с порталом «Страсти», что Ларисе Долиной следует изменить систему питания.