Диетолог раскрыла секрет похудения 68-летней Ларисы Долиной

Даже невероятно трудолюбивая Лариса Долина отмечала, что ей было сложно. Тем более, что это не первое ее снижение веса.

Как пояснила доктор Лазуренко, лучше не отбирать продукты или целые категории продуктов, а учить человека выстраивать гармоничные отношения с едой, объясняя, что тот или иной продукт дает организму и как его можно использовать, не сбиваясь на пути к весовой цели и не срываясь.

Комментируя отказ Долиной от чая и фруктов, диетолог пояснила, что фрукты действительно обладают большим количеством сахарозы, фруктозы – это быстрые углеводы, однако в них есть и полезные вещества, такие как витамины, микроэлементы, полезная клетчатка.

При этом есть фрукты, которые более высоко и быстро повышают уровень глюкозы, например, виноград. Также есть фрукты, которые делают это медленно, например, вишня. Чем выше поднимается уровень глюкозы, тем интенсивнее вырабатывается инсулин нашей поджелудочной железой, и если это повторяется систематически, то очень быстро избыток глюкозы переносится в жировую ткань, что может привести к набору веса.

Поэтому сбалансированное поступление углеводов – основа полноценного питания как помощника здорового метаболизма.

То же самое касается чая. Сам по себе чай не оказывает негативного влияние на набор жировой ткани. Однако имеет принципиальное значение какой чай и с чем его пить.

Доктор отметила, что исключать чай из рациона нет необходимости. А вот осмотрительному отношению с быстрыми углеводами из сладостей стоит научиться.