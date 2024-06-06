Диетолог раскрыла секрет похудения 68-летней Ларисы Долиной
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Певица Лариса Долина призналась, что не желает в 68 лет выглядеть, как старушка. Благодаря жесткой диете почти за год она похудела на 20 килограммов. О том, сможет ли артистка удержать вес и не навредит ли здоровью ограничениями в питании, сайту «Страсти» рассказала диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом Наталья Лазуренко.
Как пояснила эксперт, ненормированный рабочий день, выматывающие выступления, накапливающаяся усталость могут приводить к нарушению режима питания и сна. Что в итоге может неблагоприятно сказываться на метаболическом здоровье и провоцировать, например, лишний вес.
Лариса Долина одна из немногих звезд не боится идти наперекор условиям и обстоятельствам. Несмотря на бешеный ритм своих будней, ей удалось изменить свой метаболизм и снизить вес.
«Хочу отметить, что несмотря на то, что цифра смотрится очень внушительно, если разбить ее на все время, пока певица шла к своей цели, это не катастрофическая потеря, и я думаю, что в течение года все же было планомерное снижение веса, и организм успел адаптироваться к изменениям».
Наталья Лазуренко
Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом
Как ранее призналась Долина, ей пришлось исключить из рациона большое количество продуктов, в том числе те, к которым она привыкла. При этом не все ограничения, по мнению диетолога, оказались обоснованными.
«Снижая вес, мы сдуваем жировую клетку, используя ее внутренний ресурс, но саму клетку из организма не убираем, поэтому так важно не только снизить вес, но и удержать полученный результат. Почему я это говорю, потому что постоянно быть на ограничениях и запретах очень сложно. Наш мозг устроен так, что чем больше ему запрещать, тем сильнее он стремится сорваться».
Наталья Лазуренко
Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом
Даже невероятно трудолюбивая Лариса Долина отмечала, что ей было сложно. Тем более, что это не первое ее снижение веса.
Как пояснила доктор Лазуренко, лучше не отбирать продукты или целые категории продуктов, а учить человека выстраивать гармоничные отношения с едой, объясняя, что тот или иной продукт дает организму и как его можно использовать, не сбиваясь на пути к весовой цели и не срываясь.
Комментируя отказ Долиной от чая и фруктов, диетолог пояснила, что фрукты действительно обладают большим количеством сахарозы, фруктозы – это быстрые углеводы, однако в них есть и полезные вещества, такие как витамины, микроэлементы, полезная клетчатка.
При этом есть фрукты, которые более высоко и быстро повышают уровень глюкозы, например, виноград. Также есть фрукты, которые делают это медленно, например, вишня. Чем выше поднимается уровень глюкозы, тем интенсивнее вырабатывается инсулин нашей поджелудочной железой, и если это повторяется систематически, то очень быстро избыток глюкозы переносится в жировую ткань, что может привести к набору веса.
Поэтому сбалансированное поступление углеводов – основа полноценного питания как помощника здорового метаболизма.
То же самое касается чая. Сам по себе чай не оказывает негативного влияние на набор жировой ткани. Однако имеет принципиальное значение какой чай и с чем его пить.
Доктор отметила, что исключать чай из рациона нет необходимости. А вот осмотрительному отношению с быстрыми углеводами из сладостей стоит научиться.
«Подводя итог, я бы рекомендовала обладательнице самого мощного джазового вокала в стране, уделить внимание долгосрочной перспективе в работе со своим организмом. И для того, чтобы оставаться такой же потрясающе ухоженной, стройной и здоровой, выбирать более разумную и понятную систему питания. А еще лучше определить свой персонализированный комплекс мероприятий, который будет включать питание, посильную физическую активность, поддержку нутрицевтиками и не позволит в будущем создавать качели веса».
Наталья Лазуренко
Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом