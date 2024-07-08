Не узнать: ставшая мамой в пятый раз Глафира Тарханова резко изменилась внешне

18 июня актриса Глафира Тарханова стала мамой в пятый раз — у нее родилась долгожданная дочь Лукерья. Уже на 10-й день после родов звезда сериала «Громовы» отправилась на гастроли. Теперь артистка решилась на кардинальные изменения во внешности ради съемок в новом проекте и поделилась снимком в новом образе в личном блоге.

Недавно Глафира Тарханова, у которой уже есть четверо сыновей от брака с актером Малого театра Алексеем Фаддеевым, сообщила о рождении долгожданной дочери Лукерьи. Актриса решила не брать перерыв в работе и рассказала, что уехала на гастроли, взяв с собой ребенка.

Накануне артистка приступила к съемкам в новом проекте. Для этого Глафира Тарханова отказалась от привычного имиджа, надев парик и перевоплотившись в блондинку. Знаменитость опубликовала фото в соцсети и предложила подписчикам угадать, что за героиня предстала на снимке.

«Ура! Съемки, как я по ним скучала! Узнали героиню?» — написала Глафира Тарханова.

В комментариях предположили, что актриса предстала в образе Марьи Искусницы из фильма «Баба Яга спасает мир» (2023), и знаменитость это подтвердила.

Глафиру Тарханову продолжают критиковать из-за ее раннего выхода из декрета. Так, в комментариях под постом у актрисы спросили, с кем находится ее новорожденная дочь во время съемок.

«Глафира, а кто у Вас детьми занимается? Только родили и уже на съемках. А как же малыш?» — написала одна из подписчиц.

Артистка не оставила без внимания замечание и решила ответить.

«Малышка со мной. И мама моя в помощь», — заявила знаменитость.

Напомним, Глафира Тарханова состоит в браке с Алексеем Фаддеевым с 2005 года. У супругов четверо сыновей — 16-летний Корней, 13-летний Ермолай, 11-летний Гордей и 6-летний Никифор, а недавно родилась дочь Лукерья.

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