«Люди разучились слышать и видеть кино»: Юлия Снигирь раскритиковала современных зрителей

Звезда фильма «Мастер и Маргарита» Юлия Снигирь раскритиковала современных зрителей. В личном блоге актриса заявила, что люди разучились оценивать кино по достоинству.

По признанию Юлии Снигирь, она разочарована многими оценками своих работ. Актриса обратила внимание на то, что зрителям больше нравятся ее «достаточно посредственные» роли в кино.

«Почему так вышло, что лучшие фильмы — не для всех (есть исключения, да)? <…> Или почему, например, мои достаточно посредственные работы нравятся людям гораздо больше хороших? Я наивная?» — высказалась Юлия Снигирь.

Супруга Евгения Цыганова призналась, что знает, о чем говорит, поскольку «давно любит кино» и начинала с фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». Юлия Снигирь отметила, что больше всех ей там понравилась Алиса Фрейндлих, сыгравшая королеву Анну. По мнению артистки, в последнее время люди потеряли способность «слышать и видеть кино». Вместо этого они предпочитают заниматься своими делами.

«Мне кажется, люди разучились слышать и видеть кино. Вам нравится тишина в кино? Мне — да. А слова, слова. Великий и могучий. Что с диалогами в нашем кино? Или неважно, о чем и как там говорят, если фильм идет фоном, пока вы занимаетесь своими делами? Но вроде как никто и не обязан — в этой жизни есть вещи поважнее», — заявила актриса.

Поклонники знаменитости продолжили тему для размышления и поделились мнением в комментариях под постом.

«В целом хочу сказать, что восприятие кино напрямую связано с возрастом», «Фильмов с хорошими диалогами, к сожалению, все меньше. Видимо, сегодняшний ритм жизни не позволяет людям долго и продолжительно думать. Вы прекрасная актриса, просто не всегда удачные сценарии и сильные режиссеры», — написали пользователи Сети.

Ранее сообщалось о том, что Юлия Снигирь рассказала о съемках без одежды в «Мастере и Маргарите».