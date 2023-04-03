Не уволена, но и не работает: в «Современнике» рассказали о положении Лии Ахеджаковой в театре

В феврале текущего года театр «Современник» убрал из репертуара последний спектакль с Лией Ахеджаковой по причине получения большого количества писем с жалобами от зрителей. При этом, по заявлению администрации, никто актрису не увольнял, и она продолжает числиться в труппе. Вот только на сцену она по-прежнему не выходит. И, как выяснилось, поклонники еще долго ее не смогут увидеть в постановках.

Представитель «Современника» сообщил, что появление Ахеджаковой в спектаклях не стоит ждать еще как минимум пару месяцев.

«У нас сейчас на руках репертуар апреля и мая. В эти месяцы нет таких спектаклей. Возможно, они появятся дальше», - заявили в администрации театра изданию «Ридус» и в очередной раз подчеркнули, что спектакли «никто не снимал». Театральный сезон длится почти все лето, поэтому еще возможно возвращение актрисы на сцену.

Напомним, что ранее стало известно, что Лия Ахеджакова написала заявление об увольнении по собственному желанию, так как решила заняться гастрольной деятельность. Ответа от театра ждать долго не пришлось. В «Современнике» опровергли все слухи и сказали, что актриса по-прежнему работает у них.