84-летняя Лия Ахеджакова написала заявление об увольнении: «Современник» ответил

В последнее время все внимание россиян приковано к ситуации Лии Ахеджаковой. Дело в том, что в феврале «Современник», в котором артистка служила долгие годы, лишил ее всех спектаклей. По словам руководства театра, причиной этого стали провокационные высказывания 84-летней знаменитости. После произошедшего публика разделилась на два лагеря: пока одни выражали сочувствие актрисе, другие — яро ее критиковали. Как выяснилось, эта история получила продолжение.

10 марта Ахеджакова написала заявление на увольнение из театра по собственному желанию. Журналисты из издания Газета.Ru связались с пресс-службой «Современника», чтобы выяснить сложившуюся ситуацию.

Так, Елена Волкова отказалась от каких-либо комментариев. По ее словам, она не уполномочена говорить об Ахеджаковой.

«Комментариев у меня нет, к сожалению, на этот счет. Я не уполномочена говорить про это», — цитирует пресс-секретаря Газета.Ru.

Ранее Михаил Шахназаров высказался о ситуации с Ахеджаковой. По словам мужчины, до увольнения по собственному желанию знаменитость продолжала получать ставку в «Современнике». Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой Лариса Долина высказалась о связи с молодым артистом. 67-летняя певица заявила: «Не имею ничего против». Полное высказывание артистки читайте здесь.