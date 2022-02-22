88-летнюю Татьяну Доронину срочно госпитализировали с ковидом. Легкие поражены на 20%

22 февраля Татьяна Доронина была госпитализирована из пансионата, в котором находилась последнее время, с положительным тестом на COVID-19, сообщает Telegram-канал Mash. Актриса находится в тяжелом состоянии. Ее легкие поражены на 20% справа и на 16% слева, однако врачи отмечают положительную динамику по последним результатам КТ. Известно, что предыдущая топография показывала менее радужную картину.