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88-летнюю Татьяну Доронину срочно госпитализировали с ковидом. Легкие поражены на 20%

Народная артистка попала в одну из московских больниц с 20%-м поражением легких. Врачи отмечают положительную динамику, но все же поспешных выводов делать не стоит.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Доронина

Фото: Global Look Press

22 февраля Татьяна Доронина была госпитализирована из пансионата, в котором находилась последнее время, с положительным тестом на COVID-19, сообщает Telegram-канал Mash. Актриса находится в тяжелом состоянии. Ее легкие поражены на 20% справа и на 16% слева, однако врачи отмечают положительную динамику по последним результатам КТ. Известно, что предыдущая топография показывала менее радужную картину.

Лечение Дорониной осложняется сопутствующими заболеваниями, однако чем еще болеет кинозвезда, пока не раскрывается. Также врачи сообщили, что народная артистка СССР и президент МХАТа эмоционально нестабильна, что значительно усложняет процесс ее выздоровления. Поэтому медики применяют седатирующие препараты.

Фото и видео: Global Look Press, Passion.ru

Источник: Mash
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