88-летнюю Татьяну Доронину срочно госпитализировали с ковидом. Легкие поражены на 20%
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Фото: Global Look Press
22 февраля Татьяна Доронина была госпитализирована из пансионата, в котором находилась последнее время, с положительным тестом на COVID-19, сообщает Telegram-канал Mash. Актриса находится в тяжелом состоянии. Ее легкие поражены на 20% справа и на 16% слева, однако врачи отмечают положительную динамику по последним результатам КТ. Известно, что предыдущая топография показывала менее радужную картину.
Лечение Дорониной осложняется сопутствующими заболеваниями, однако чем еще болеет кинозвезда, пока не раскрывается. Также врачи сообщили, что народная артистка СССР и президент МХАТа эмоционально нестабильна, что значительно усложняет процесс ее выздоровления. Поэтому медики применяют седатирующие препараты.
Фото и видео: Global Look Press, Passion.ru