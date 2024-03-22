Персона нон грата: что грозит сети «Бургер Кинг» в случае запрета на обслуживание Никиты Кологривого

Актер Никита Кологривый продолжает подогревать интерес к своей персоне за счет вызывающего поведения. На этот раз он устроил драку в новосибирском кафе. На фоне этого сеть ресторанов «Бургер Кинг», по данным СМИ, запретила звезде сериала «Слово пацана» посещать свои заведения. Сайт «Страсти» решил выяснить, есть ли у компании право на такого рода ограничения, и обратился за комментарием к юристу Денису Хузиахметову.

По словам эксперта, такая акция может стоить сети ресторанов значительных финансовых потерь. Несмотря на то что имя актера сейчас у всех на слуху, поводы такой его известности должны быть оставлены за пределами обсуждения. В первую очередь Кологривый обычный потребитель и не может быть ограничен в своих правах.

Нашумевший случай с хулиганством, в котором, судя по заявлениям Никиты, он раскаялся, не может служить основанием для ограничения его доступа к точкам общепита, отметил юрист.