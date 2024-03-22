Персона нон грата: что грозит сети «Бургер Кинг» в случае запрета на обслуживание Никиты Кологривого
© Starface.ru
Актер Никита Кологривый продолжает подогревать интерес к своей персоне за счет вызывающего поведения. На этот раз он устроил драку в новосибирском кафе. На фоне этого сеть ресторанов «Бургер Кинг», по данным СМИ, запретила звезде сериала «Слово пацана» посещать свои заведения. Сайт «Страсти» решил выяснить, есть ли у компании право на такого рода ограничения, и обратился за комментарием к юристу Денису Хузиахметову.
По словам эксперта, такая акция может стоить сети ресторанов значительных финансовых потерь. Несмотря на то что имя актера сейчас у всех на слуху, поводы такой его известности должны быть оставлены за пределами обсуждения. В первую очередь Кологривый обычный потребитель и не может быть ограничен в своих правах.
Нашумевший случай с хулиганством, в котором, судя по заявлениям Никиты, он раскаялся, не может служить основанием для ограничения его доступа к точкам общепита, отметил юрист.
Стоит напомнить пиарщикам «Бургер Кинга», что отказать в обслуживании они могут лишь в отдельно взятом случае хулиганства в кафе данной сети, а не всегда и повсеместно. За такое самоуправство сети предусмотрен штраф до 20 000 рублей по каждому факту запрета на обслуживание. Нетрудно сосчитать размер штрафа, если подобные вывески они сделают на каждом из своих кафе. Никите хотел бы порекомендовать обратиться к юристу за защитой своих прав в споре с сетью питания, которая решила сделать продажи на его имени и фотографиях.
Денис Хузиахметов
Юрист, руководитель юридической коллегии «Белая сова»
Ранее сообщалось, что Кологривый отказывается от выступлений на корпоративах. Не привлекает артиста даже внушительный гонорар.