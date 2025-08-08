«Не утверждаю, что все идеальны»: Гордон прокомментировала измену Романа Товстика первой супруге

Юрист Катя Гордон подтвердила, что когда-то бизнесмен Роман Товстик ушел от первой жены к 17-летней Елене. Она отметила: в той ситуации мужчина не отнимал бизнес и детей.

Напомним, к обсуждению развода в семьях Товстика и Дибровых подключилась бывшая жена Романа Юлия. Женщина рассказала, что они прожили в браке 10 лет, пока не появилась Елена.

«Роман когда-то ушел к Елене — это правда. Елене было 17 лет. У жены своей при этом он не отнимал бизнес и детей… Я не утверждаю нигде, что все идеальны, но, по-моему, лишать человека права на защиту, говоря, что и он «когда-то что-то», — странно», - сказала Гордон изданию Super.ru.

Юрист заметила, что в нынешней ситуации Товстик хочет забрать всех детей и получить алименты.

Ранее Юлия Товстик назвала Елену «ушлым человеком». По ее информации, та «прилично получит» по условиям брачного договора. Также Юлии известно, что старшие дети ненавидят мать, так как якобы она ими никогда не занималась. Женщина уверена: дети сами в суде выберут жить с отцом, так как мать они не знают, а малышами продолжат заниматься няни.

Сама Юлия счастлива в новом браке. Женщина не держит обиду ни на Романа, ни на его пока еще жену Елену.