«Испугался и вызвал полицию»: актриса из «СашиТани» рассказала о ревности мужа

Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина рассказала о ревности мужа. В интервью Леди Mail актриса заявила, что ее супруг советует, как играть в постельной сцене.

35-летняя знаменитость счастлива с избранником уже 13 лет, у них двое детей. Супруг актрисы сам из мира кино, поэтому, по ее словам, легче воспринимает ее работу.

«Будь муж от него далек, наверное, могли бы возникнуть сложности в этом плане. А так он не то чтобы меня не ревнует, когда я в постельных сценах снимаюсь, я даже с ним советуюсь, как лучше в них сыграть. Да и вообще, это очень распространенный про артистов миф — что их вторые половины переживают из-за того, что они с кем-то в кадре крутят любовь», — призналась девушка.

Алина отметила, что они с мужем пережили многое – четыре переезда, ремонт и ее «вызволение с ребенком из Киева». Поэтому такие мелочи как предложение пойти на свидание или букет, не воспринимаются мужчиной всерьез.

Звезда добавила, что за ней действительно ухаживаю фанаты, которых не напрягает штамп в ее паспорте. Но всему есть предел.

«Такого, чтобы меня небезопасно преследовали, ждали у дома, к счастью, не было. Мои поклонники хорошо воспитаны — они не пропускают ни одного моего спектакля, приходят на них с шикарными букетами цветов», – объяснила актриса.

Ланина призналась, что и среди коллег есть те, кто за ней ухаживает.

Однажды муж испугался за жену и даже обратился к правоохранителям. У нее разрядился телефон, а дело было ночью.

«Он не на шутку испугался и вызвал полицию. Меня нашли. Пришлось некоторое время провести в отделении, чтобы объяснить, что мне не угрожает опасность, и поехать домой», – вспомнила она.

Ранее мы писали о том, что звезда «Слова пацана» Красовская согласилась сниматься в постельных сценах.