Не успевает есть и постоянно занята: Анастасия Волочкова рассказала, почему очень сильно похудела

Известная балерина Анастасия Волочкова вышла на связь с подписчиками и рассказала, как сохраняет тело в хорошем состоянии. По словам знаменитости, сильно похудеть ей позволила работа.

В беседе с подписчиками балерина заявила, что не успевает есть и постоянно занята из-за работы. На репетициях Волочкова регулярно выполняет физические упражнения. Результат этого — хороша фигура, которой знаменитость похвасталась в социальных сетях. Она опубликовала видео, где красуется перед камерой в облегающем топе, пишет Центральная служба новостей.

А не так давно Анастасия поделилась своей секретной диетой. Оказалось, что звезда ест всего несколько яиц в день, чтобы держать себя в хорошей форме. При этом поклонники Волочковой разделились на два лагеря. Одни считают, что балерина своим поведением пропагандирует пищевые расстройства, а другие крайне беспокоятся за здоровье кумира.

Ранее сообщалось, что Анастасия выпустила трек «Слезы моих бывших». При этом релиз композиции состоялся за день до похорон ее экс-возлюбленного Сергея Кузнецова.