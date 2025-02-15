«Не успел осуществить главное»: Сергей Зверев рассказал о желании погибшего в 41 год племянника

Накануне звездный стилист Сергей Зверев поделился трагической новостью о гибели его племянника Андрея. В беседе с mk.ru шоумен рассказал о желании 41-летнего мужчины, которое он не успел осуществить.

Сергей Зверев признался, что новость о смерти племянника стала шоком для всей их большой семьи. Стилист назвал случившееся «большой трагедией» и отправился в храм заказать панихиду об упокоении сразу после известия о гибели Андрея.

«Мы пока ничего не знаем о том, как и при каких обстоятельствах Андрей погиб. Детали должны сообщить позже. <…> Мы все в шоке: вся наша большая семья. Я в шоке, мама в шоке. Это большая трагедия. Мы все молились за него», — поделился Сергей Зверев.

Артист отметил, что его племянник «был настоящим патриотом» России. По словам Сергея Зверева, Андрей сильно переживал из-за происходящего в стране и за ее пределами, поэтому не раздумывая отправился в военкомат.

«Андрей был породистый, молодой. Ему всего 41 год: еще жить да жить. <…> Когда получил повестку, сразу отправился в военкомат. У него даже не было мысли не пойти. Андрей переживал из-за происходящего, был настоящим патриотом нашей страны. Мы же все служили в армии. Поэтому он выполнил свой гражданский долг», — заявил стилист.

Шоумен рассказал, что за все время его родственник несколько раз приезжал домой в отпуск и планировал обзавестись семьей по возвращении, но так не успел этого сделать.

«Андрей не успел осуществить главное — создать свою семью. Мы все думали, когда он женится. Все хотели внуков. Он думал, что женится после того, как вернется домой. Это было его желанием тоже. Но не успел…» — признался артист.

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