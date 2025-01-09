«Говорят, какая-то косметолог беременна от меня»: 61-летний Зверев раскрыл правду о тайных детях

Звездный стилист и певец Сергей Зверев прокомментировал сообщения о тайных детях. Периодически появляются новости о беременных от артиста женщинах. Однако, как он сам утверждает, все это является неправдой.

По словам Сергея, дамы, которые рассказывают о малышах от него, на самом деле с ним даже не знакомы. И в ближайшее время он становиться отцом не планирует.

«Мне все время говорят, что какая-то косметолог беременна от меня. То Елена, то Екатерина, то Василина какая-то… Не понимаю, как они себе это представляют — погладили меня и родили, что ли?!» - возмутился Зверев в «ШБ-шоу».

У 61-летнего стилиста есть только один сын, которого он усыновил несколько лет назад. Сейчас наследник не общается со звездным отцом и сожалеет о том, что стал частью семьи имиджмейкера. Он считает, что, если бы остался в детдоме, то его бы обеспечили квартирой.

Ранее стало известно, что Сергей Зверев съехал из квартиры из-за шумных соседей.