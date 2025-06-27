«Не усложняйте себе жизнь»: Прохор Шаляпин решил вновь отправиться в отпуск
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Певец и телеведущий Прохор Шаляпин обратился к поклонникам с важным сообщением. В своем аккаунте в одной из соцсетей артист пожаловался на усталость.
Шаляпин заявил, что хочет вновь отправиться в отпуск.
«Пора спасать свою божественную энергию! Жизнь должна быть роскошной и легкой. Поэтому я не стал мучиться с выбором — оформил себе отпуск», — высказался исполнитель.
Также 41-летний Шаляпин призвал своих подписчикам следовать его примеру. «Много работать тяжело и вредно для кожи», добавил артист.
«Советую всем: не усложняйте себе жизнь — ищите легкие пути. Лучше много отдыхать, роскошно и красиво!» — поделился мнением певец.
В последнее время экс-участник «Фабрики звезд» активно участвует в перепалке с Виктором Дробышем. Последний виток конфликта между музыкантами произошел на прошлой неделе, когда именитый продюсер назвал Прохора «Моськой», в то время как себя причислил к «Слонам».
Ранее «Страсти» писали о том, что Прохор Шаляпин может оказаться биологическим отцом недавно рожденного ребенка бывшей супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской.