«Не усложняйте себе жизнь»: Прохор Шаляпин решил вновь отправиться в отпуск

Певец и телеведущий Прохор Шаляпин обратился к поклонникам с важным сообщением. В своем аккаунте в одной из соцсетей артист пожаловался на усталость.

Шаляпин заявил, что хочет вновь отправиться в отпуск.

«Пора спасать свою божественную энергию! Жизнь должна быть роскошной и легкой. Поэтому я не стал мучиться с выбором — оформил себе отпуск», — высказался исполнитель.

Также 41-летний Шаляпин призвал своих подписчикам следовать его примеру. «Много работать тяжело и вредно для кожи», добавил артист.

«Советую всем: не усложняйте себе жизнь — ищите легкие пути. Лучше много отдыхать, роскошно и красиво!» — поделился мнением певец.

В последнее время экс-участник «Фабрики звезд» активно участвует в перепалке с Виктором Дробышем. Последний виток конфликта между музыкантами произошел на прошлой неделе, когда именитый продюсер назвал Прохора «Моськой», в то время как себя причислил к «Слонам».

Ранее «Страсти» писали о том, что Прохор Шаляпин может оказаться биологическим отцом недавно рожденного ребенка бывшей супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской.