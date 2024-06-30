Не уровень Зыкиной и Кадышевой: Соседов жестко раскритиковал современных исполнителей народных песен

В последнее время на эстраде появляется все больше артистов, исполняющих народные песни. Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что они не дотягивают до уровня представителей жанра, появившихся на эстраде более 30 лет назад.

Соседов отметил, что яркие и самобытные исполнители народного жанра определенно бы пользовались спросом, но уровень нынешних артистов критик не решился назвать высоким.

«Исполнители есть, но сказать, что они сильны, хороши, — нет. Есть неплохого уровня, хорошо поют, но не более того. Это не Зыкина и даже не Бабкина с Кадышевой», — цитирует критика Абзац.

По мнению Соседова, у современной аудитории нет такого интереса к жанру, который был в советское время. Раньше народная песня была гораздо популярнее, но время изменилось, как и интересы слушателей. Как пояснил критик, сейчас нет определенного бума на что-то: существует много проектов в разных видах искусства.

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