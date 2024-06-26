2,2 млн рублей гонорар, авто бизнес-класса и микроавтобус: раскрыт райдер исполнительницы хита «Матушка»

Певица Татьяна Куртукова, ставшая известной благодаря народному хиту «Матушка», решила повысить свои гонорары. Если раньше артистке было достаточно небольшого вознаграждения, то теперь она просит 2,2 млн рублей за корпоратив. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник выяснил, что за эти деньги 20-летняя артистка дважды споет свою дебютную и самую популярную песню – в начале и в конце вечера, а все остальное время будет выступать с другими русско-народными «нетленками».

Как сообщает Mash, на данный момент официальный райдер певицы пока еще не готов, но уже есть ряд требований. Так, Татьяна хочет передвигаться только на авто бизнес-класса. А для ее команды необходимо предоставить микроавтобус. В гримерке должны быть кондиционер, обогреватель, зеркало и стулья, а из еды - фрукты, чай, лимон.

Напомним, что песню про «Матушку-землю, белую березоньку» Куртукова выпустила еще два года назад, но «выстрелить» она смогла только недавно благодаря социальным сетям. Пока новых хитов у артистки не было.

Ранее появилась информация, что на фестиваль певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале продали всего 10% билетов.