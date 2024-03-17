«Не умеют встречать гостей»: Никита Кологривый устроил скандал после фан-встречи в Новосибирске

Никита Кологривый поругался с организаторами фан-встречи в Новосибирске. Об этом сообщает NGS.ru.

16 марта в кинотеатре «Победа» прошла автограф-сессия с Никитой Кологривым. Звезда «Слова пацана» пообщался с поклонниками и постарался сфотографироваться со всеми желающими. Однако в какой-то момент актер прервал мероприятие и поспешил удалиться.

По словам Кологривого, причиной этого стали проблемы с организацией фан-встречи.

«Организаторы очень плохие, извините. Вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей, к сожалению. Я сделаю фан-встречу и организую. И это место будет демократичным», — объяснил поклонникам он.

Впрочем, в пресс-службе кинотеатра заявили, что ситуация быстро разрешилась и артист вернулся на встречу с фанатами.

«Случилось недопонимание руководства кинотеатра „Победа“ с одним из сотрудников команды актёра, но недоразумение было устранено и Никита вернулся на автограф-сессию», — объяснили журналистам.

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