«Не умеют получать удовольствие»: сбежавший из России Макаревич* высмеял американцев

70-летний певец Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) продолжает гастролировать в США. Народный артист России признался, что его удивили ванные в американских отелях.

Музыкант дает в США акустические концерты: он исполняет песни под гитару. Артист уже побывал в Сан-Франциско и Сиэтле. Накануне Макаревич* выступил в Лос-Анджелесе, где зрители, по его словам, более непосредственные. Они задавали много вопросов из зала — это повеселило певца.

Во время гастрольного тура артист живет в гостиницах, в которых, невозможно помыться. Об этом музыкант рассказал на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

«В номере как правило есть ванна. Но возникает подозрение, что американцы не очень хорошо знают, как получать от нее удовольствие, ибо снабжена она только краном для налития в нее воды — душ отсутствует», — пояснил он.

Душ есть, но он находится в кабине напротив. Если нужно помыть голову или смыть с себя пену, надо вылезти из ванны и прошагать под душ. Макаревичу* это показалось забавным.

Ранее мы писали о том, что артист отказался прилететь в Россию на похороны друга, умершего от рака.

*(признан иноагентом на территории РФ)