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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 февраля 2024, 19:01
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Макаревич* отказался прилететь в Россию на похороны друга, умершего от рака

Макаревич* отказался лететь в Россию на похороны основателя «Машины времени».
Макаревич* отказался прилететь в Россию на похороны друга, умершего от рака

© Starface.ru

Солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) отказался прилететь в Россию на похороны основателя коллектива, автора названия, друга, барабанщика Юрия Борзова. Он объяснил, что это связано с работой.

Комментарий артиста приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Макаревич* объяснил, что на 9 февраля у него запланирован винно-музыкальный вечер. Мероприятие состоится в Тель-Авиве.

Тем временем источнику стало известно, что Борзов умер от рака. В его окружении сообщили, что музыкант 6 лет боролся с болезнью.

Ранее мы писали, что Борзова нашли мертвым в московской квартире. Он лежал на полу в домашнем халате. Подробнее читайте здесь.

*признан иноагентом на территории РФ

Источник фото:Starface.ru
Источник:Life.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Андрей Макаревич
похороны
смерть