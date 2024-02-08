Макаревич* отказался прилететь в Россию на похороны друга, умершего от рака

Солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) отказался прилететь в Россию на похороны основателя коллектива, автора названия, друга, барабанщика Юрия Борзова. Он объяснил, что это связано с работой.

Комментарий артиста приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Макаревич* объяснил, что на 9 февраля у него запланирован винно-музыкальный вечер. Мероприятие состоится в Тель-Авиве.

Тем временем источнику стало известно, что Борзов умер от рака. В его окружении сообщили, что музыкант 6 лет боролся с болезнью.

Ранее мы писали, что Борзова нашли мертвым в московской квартире. Он лежал на полу в домашнем халате. Подробнее читайте здесь.

*признан иноагентом на территории РФ