«Я женщина, мне можно»: Маргарита Симоньян высказалась об абортах

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что в России нельзя запрещать аборты. При этом сама журналистка против прерывания беременности.

Свое мнение она высказала в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Очередной выпуск передачи опубликован на RuTube.

«Про аборты – у нас не поднимают эти темы обычно, но я женщина, мне можно. Патриарх и церковь говорят о том, что аборты надо исключить из ОМС, а не запретить… Запрещать аборты действительно нельзя, хотя я лично против. Будут подпольные, будет еще хуже…», - рассуждает Симоньян.

Она подчеркнула: речь в данном случае о том, что аборты не должны быть бесплатными и финансироваться за счет налогов. Симоньян напомнила, что к косметологу и стоматологу граждане ходят за деньги.

«Мы считаем, что аборт – это более нужная история, чем вылечить зуб? Вдумайтесь: контрацептивы за деньги, а аборт бесплатно. Это не очень логично», - отметила Симоньян.

Ранее в Ногинске женщина вызвала выкидыш на 21-й неделе беременности. Затем она привезла в роддом мертвую двойню. Ее мужа возмутило, что ребенок мог быть от другого мужчины.