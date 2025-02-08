«Не умела справляться»: Анна Семенович рассказала о проблемах с психикой

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович призналась, что страдала от панических атак, когда профессионально занималась фигурным катанием. 45-летняя артистка рассказала, что ее организм и психика не выдерживали нагрузок.

«Когда была в спорте, я тогда еще не умела справляться с паникой. А причины очень простые у любой панички — это перегруз организма, надо отдыхать и учиться переключать внимание с тревожных мыслей», — разоткровенничалась Семенович.

Исполнительница хита «Хочешь» призналась, что сейчас все ее мысли заняты не карьерой, а семьей.

«Для меня в жизни важно все, но сейчас я нацелена создать дружную, полную любви и взаимоуважения семью», — заявила Анна.

Напомним, до начала музыкальной карьеры Анна Семенович выступала в танцах на льду. Ее партнерами были Максим Качанов, Владимир Федоров, Роман Костомаров и Денис Самохин. В 2000 году Костомаров и Семенович стали серебряными призерами чемпионата России.

Ранее Анна Семенович продемонстрировала промежуточные итоги похудения на аналоге «оземпика». Певица не скрывает, что страдает инсулинорезистентностью и принимает препарат по назначению врача.