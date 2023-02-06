Не умела плавать, но цеплялась за жизнь: певица Наталия Гулькина провалилась под лед на Москве-реке

Певица Наталия Гулькина рассказала о несчастном случае, который с ней произошел еще в школьные годы. Артистка могла лишиться жизни, если бы не ее подруга, которая вовремя вытащила ее из ледяной реки на берег.

В эфире программы «Звезды сошлись» вокалистка призналась, что все случилось ранней весной. В юности она сильно любила различные авантюры, поэтому без страха решила прогуляться по льду по Москве-реке, не слушая уговоры подруги никуда не ходить и не рисковать.

Гулькина смело обогнула уже почти весь берег, когда услышала неожиданный треск, после чего она провалилась и ушла под воду.

«А я плавать не умела. А там глубоко и течение», - вспоминала певица.

Надежды на спасение артистка не теряла до последнего. Она пыталась вскарабкаться на лед, но он обламывался под ней. Как призналась Наталия, ей удавалось проползти на локтях совсем немного, как она снова оказывалась в ледяной воде.

Жива Гулькина осталась только благодаря своей подруге. Она подползла к ней по льду, протянула то ли палку, то ли руку и вытащила ее.

«Чем бы закончилась эта история, никому неизвестно», - заявила Наталия Гулькина в студии проекта.

Певица призналась, что после произошедшего больше всего боялась, что обо всем узнает ее мама. Она была насквозь мокрая и переживала, как бы не простыть, ведь это точно бы сдало ее с поличным. Придя к своему дому, Гулькина случайно перепутала звонок, и к ней вышла соседка, но она ничего не сказала. Забежав домой, юная артистка сняла вещи, выжала их и переоделась. Так ее мама и не узнала о случившемся.

Ранее Наталия Гулькина презентовала новый клип, в котором снялся Станислав Садальский. На вечере премьеры они много кокетничали, и вокалистка даже сидела на его коленях.