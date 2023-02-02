«Глаз положил»: 71-летний Садальский после реанимации усадил к себе на колени Калашникову

24 января Станислава Садальского посреди ночи экстренно доставили в Боткинскую больницу с обильным кровотечением из носа. При этом артист чувствовал себя хорошо, выходил на связь с поклонниками и жалел лишь, что не успел на рейс в Мурманск. Чтобы помочь шоумену, врачи приняли решение об операции, после которой пациент даже недолго был в реанимации. Но после этого Садальский быстро оправился и отправился домой, получив от медиков необходимые рекомендации.

Восстанавливаться после больницы актер долго не стал. Уже спустя несколько дней он уже во всю развлекался в караоке на вечеринке телеканала «Мюзик бокс». Выполнив свои обязанности на вечере в виде представления клипа Наталии Гулькиной, Садальский увлекся флиртом с певицей Анной Калашниковой. В какой-то момент артист даже посадил девушку к себе на колени, из-за чего потом бойфренд Анны был вне себя от злости. Он заявил, что Станислав захотел увести чужую девушку.

«Мой парень увидел наши фото со Стасом и заволновался: «На чужую девушку глаз положил! Увести хочет!» Я его успокоила, мол, Стас просто пошутил, это был дружеский жест. Но мой мужчина сказал, что одну меня больше никуда не отпустит», - рассказала Калашникова изданию KP.RU.

Но в этот вечер на коленях Садальского побывала не только Анна, но и Наталия Гулькина. Так что можно с уверенностью говорить о том, что актер полностью поправился и чувствует себя прекрасно.

Ранее Станислав «напал» на Бориса Корчевникова и назвал его глупым.