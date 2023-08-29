«Не укладывается в голове»: Шаляпин высказался о постановочной смерти экс-жены Дэвис

Исполнитель и участник многочисленных ток-шоу Прохор Шаляпин ответил на сообщения об инсценировке смерти экс-жены Татьяны Дэвис. По словам мужчины, сплетники пытаются пиариться за счет трагедии в его семье. Об этом сообщает Пятый канал.

Напомним, что ранее об этом говорила светская львица Александра Рашель.

«Якобы американская миллионерша-жена Прохора Шаляпина, которая скончалась от коронавируса через два месяца после свадьбы, на самом деле провинциалка из Нижнего Новгорода, которая здравствует и поныне», — передает Telegram-канал «Светский хроник».

Журналисты созвонились с Шаляпиным, который был в шоке от таких предположений. Он назвал слова об инсценировке смерти экс-жены «сумасшедшими иллюзиями» и отметил, что за два года Татьяну точно кто-нибудь бы увидел, будь она жива.

«Дайте фотографию, докажите», — высказался певец.

Прохор считает, что Рашель таким образом просто пытается поднять себе рейтинг. Звезда вспомнил свои истории с пиаром, но, по его словам, все осталось в прошлом.

«Трагедию эту я несу уже два года. Каждый день Таню вспоминаю, и не укладывается в голове, как она так могла умереть», — поделился мужчина.

Напомним, что Дэвис была третьей женой артиста. Они поженились летом 2021 года, а после этого женщина заболела коронавирусом, два месяца провела в больнице и умерла. Она похоронена в Канаде. По словам Шаляпина, он до сих пор поддерживает связь с ее родителями.