«Не угасает интерес к моей личности»: Ирина Дубцова резко высказалась о конфликте с Люсей Чеботиной

Певица Ирина Дубцова отреагировала на слова певицы Люси Чеботиной об обиде на нее из-за сказанного в интервью. Об этом пишет Super.ru.

Артистка отметила, что некоторым представителям шоу-бизнеса хочется вступить с кем-то в конфликт, и в качестве такого человека выбирают ее.

«Смотрю, не угасает интерес к моей нескандальной личности. У некоторых людей, которым так и хочется поругаться, из шоу-бизнеса, видимо, не осталось других вариантов, только я. А ты и так уже достаточно наговорила, и сама это знаешь», — написала в соцсети Ирина Дубцова, обратившись, скорее всего, к Люсе Чеботиной.

Напомним, новое интервью Ирины Дубцовой Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV обернулось скандалом. В беседе с Лаурой Джугелией победительница «Фабрики звезд-4» при упоминании Люси Чеботиной дала неоднозначный ответ.

«Ничего не могу сказать про Люсю Чеботину, никаких ситуаций у меня с ней не было, но ничего про нее сказать вам не могу, друзья мои. Опустим эту тему», — сказала тогда Ирина Дубцова.

Слова певицы не остались незамеченными исполнительницей хита «Солнце Монако». Ответ Ирины Дубцовой возмутил и задел Люсю Чеботину.

Ранее сообщалось о том, что Люся Чеботина отреагировала на высказывание Ирины Дубцовой о ней.