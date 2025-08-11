«Не удивлюсь»: «внебрачный сын» Ивана Краско может претендовать на наследство умершего от рака актера

«Внебрачный сын» Ивана Краско может претендовать на наследство скончавшегося от рака актера. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил бывший арт-директор артиста Вячеслав Смородинов.

После смерти 94-летнего Ивана Краско встал вопрос о том, кто унаследует его имущество. Известно, что официально у актера пятеро детей от разных браков, но несколько лет назад о себе неожиданно заявил Александр Яковлев. Мужчина назвал себя внебрачным сыном знаменитости, но экспертиза не подтвердила их родство. Теперь же, по мнению экс-директора актера, его «шестой ребенок» может снова объявиться и побороться за его наследство.

«Я уже несколько лет ничего не слышал про Александра Яковлева. Он затерялся. Было много людей, которые объявляли себя чьими-то родственниками. Не удивлюсь, если он или кто-то очередной начнет претендовать на наследство Ивана Ивановича. На этот бедный маленький остаток», — отметил Вячеслав Смородинов.

Напомним, Иван Краско ушел из жизни 9 августа в возрасте 94 лет от осложнений, вызванных инсультом и онкологическим заболеванием желудочно-кишечного тракта. У артиста пятеро детей, но его старший сын Андрей умер в 2006 году от сердечной недостаточности. По словам друзей, актер еще при жизни поделил все свое имущество между наследниками.

По информации источников, младшим сыновьям Ивану и Федору народный артист России оставил квартиру в Санкт-Петербурге и одну из дач в Ленинградской области. Дачу в Грузино актер якобы подарил одной из старших дочерей Юлии. Кроме того, в наследственную массу войдут его личные накопления и авторские отчисления.

Ранее сообщалось о том, что дочери Ивана Краско могут не приехать на его похороны: «Юлия может не успеть, а Галина отказалась от отца».