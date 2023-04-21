«Не удержался»: Курбан Омаров набросился на пользователей Сети после критики его невесты

Курбан Омаров является главным ньюсмейкером этого месяца. Дело в том, что не так давно Ксения Бородина дала откровенное интервью, в котором рассказала о многочисленных изменах мужчины. После этого не него и его девушку обрушился шквал критики. Долгое время Курбан никак не реагировал на нападки публики, однако после очередной порции негатива его терпению пришел конец.

Омаров поделился новой фотографией с избранницей. По мнению бизнесмена, его возлюбленная обладает превосходными внешними данными, однако не все разделили подобную позицию. Многие подписчики посоветовали девушке заняться фигурой и изменить прикус. Узнав об этом, Курбан поспешил встать на ее защиту.

В личном блоге Омаров высмеял снимки тех, кто оставил гневные комментарии, и дал оценку их внешности. «Не удержался. Те, кто пишет гадости, выглядят одинаково. Замученные жизнью женщины среднего возраста», — цитирует издание «7Дней.ru» Курбана.

Также мужчина добавил: он не обнаружил среди негодующих ни одной красивой женщины.

Ранее мы писали о том, что пользователи Сети высмеяли Курбана Омарова и Дмитрия Тарасова за совместный отдых. Посмотрев их фотографии, подписчики написали: «Клуб злых бывших».

Не менее интересна та история, в которой Лайма Вайкуле заступилась за уволенную из «Современника» Ахеджакову. Певица заявила: «Замолчите и не трогайте». Полное высказывание Вайкуле читайте здесь.