«Не удержалась»: певица Светлана Светикова объявила о третьей беременности

Актриса и певица Светлана Светикова сообщила, что станет мамой в третий раз. Выпускница «Фабрики звезд-3» объявила о своей беременности в личном блоге и поделилась кадрами с округлившимся животом.

На публикованном видео 41-летняя Светлана Светикова предстала в объемной футболке в гримерке. Артистка продемонстрировала заметно округлившийся живот, тем самым сообщив о своем «интересном» положении. При этом звезда мюзиклов не стала раскрывать пол будущего ребенка.

«Не удержалась. Режиссер „Карамазовых“ Александр Рагулин красиво сдал мое положение на поклонах. Отыграла спектакль отлично», — заявила Светлана Светикова.

К поздравлениям знаменитости присоединились не только поклонники, но и ее друзья: Яна Чурикова, Анастасия Стоцкая, Виктория Дайнеко и многие другие.

Напомним, Светлана Светикова уже почти 15 лет состоит в отношениях с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком, однако они до сих пор не поженились. У пары уже есть двое сыновей — 11-летний Милан и 7-летний Кристиан.

Ранее мы писали о том, что Светлана Светикова раскрыла, почему не вышла замуж за отца своих детей. По словам певицы, они у них с возлюбленным гармоничные отношения, они счастливы вместе и не нуждаются в официальной регистрации брака.