Не удалось нормально отдохнуть: Анна Хилькевич вместе с дочерью застряла на аттракционе

Звезда «Универа» Анна Хилькевич отдыхает вместе с семьей в ОАЭ. Актриса делится ощущениями от поездки в социальных сетях. В очередной публикации она рассказала, как попала в неприятную ситуацию с дочерью в парке развлечений.

Звездное семейство отправилось развлекаться, однако продолжалось это недолго. Все дело в том, что Анна и ее дочь дважды оказались на неисправных аттракционах.

Хилькевич с ребенком хотели прокатиться с горки, но механизм не пришел в действие. Точно такая же ситуация повторилась на другом аттракционе. После этого семья решила покинуть парк, чтобы не рисковать.

Ранее Анна поделилась еще одной неприятной новостью с отдыха. Актриса рассказала, как заболела ее пятимесячная дочь. Консультация врача за границей обошлась Хилькевич в сумму более 100 тысяч рублей. Анна понадеялась, что страховая компания покроет ее расходы на медицину.