Не убегали друг от друга: Нинидзе встретилась в кинотеатре с Виторганом после его интрижки с 23-летней студенткой
Виторган и Нинидзе не общались, встретившись на премьере в кинотеатре.
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Актер Максим Виторган и Нино Нинидзе встретились на премьере в кинотеатре «Художественный». Бывшие возлюбленные не убегали друг от друга, но предпочли не общаться.
На это обратило внимание издание StarHit.
Еще в октябре Виторгана застали за поцелуями с 23-летней студенткой. Пара держалась за руки. Однако новый роман актер не афишировал.
Тем временем причина его расставания с Нинидзе до сих пор неизвестна. Актеры встретились в кинотеатре на премьере фильма «Лунатики». Виторган был один – без молодой спутницы. Однако разговаривать с бывшей не захотел. Издание пришло к выводу, что они не смогли сохранить дружеские отношения.
В середине ноября Нинидзе и Виторган посетили премьеру спектакля «Космос», но в разные дни. В итоге они не пересеклись.
Актриса Дарья Мороз недавно вышла в свет с продюсером Антоном Калинкиным. Они держались за руки, а покидая зону съемки, мужчина поцеловал спутницу.