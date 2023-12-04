Не убегали друг от друга: Нинидзе встретилась в кинотеатре с Виторганом после его интрижки с 23-летней студенткой

Актер Максим Виторган и Нино Нинидзе встретились на премьере в кинотеатре «Художественный». Бывшие возлюбленные не убегали друг от друга, но предпочли не общаться.

На это обратило внимание издание StarHit.

Еще в октябре Виторгана застали за поцелуями с 23-летней студенткой. Пара держалась за руки. Однако новый роман актер не афишировал.

Тем временем причина его расставания с Нинидзе до сих пор неизвестна. Актеры встретились в кинотеатре на премьере фильма «Лунатики». Виторган был один – без молодой спутницы. Однако разговаривать с бывшей не захотел. Издание пришло к выводу, что они не смогли сохранить дружеские отношения.

В середине ноября Нинидзе и Виторган посетили премьеру спектакля «Космос», но в разные дни. В итоге они не пересеклись.

Актриса Дарья Мороз недавно вышла в свет с продюсером Антоном Калинкиным. Они держались за руки, а покидая зону съемки, мужчина поцеловал спутницу.