Анастасия Волочкова заговорила о личном, комментируя запрет на турецкие сериалы

В марте общественники выступили с инициативой запретить турецкие сериалы. По их мнению, они плохо влияют на демографию в стране и снижают интерес россиянок к мужчинам. Эту тему обсудила балерина Анастасия Волочкова с депутатом Михаилом Ивановым.

Экс-прима Большого театра категорически против данного запрета. Анастасия не понимает, как турецкие сериалы могут повлиять на демографию. Звезда также призналась, что встречалась с турками, и этот опыт был позитивным.

«У меня были турецкие мужчины. Они очень красивые ухажеры. Эти люди не кичились своим достатком. Они совершали красивые поступки», — заявила балерина в эфире «Москвы 24», пояснив, что ей дарили яхты и машины с цветами.

Волочкова отметила, что все равно выбирает российских мужчин: балерине гораздо ближе люди, которые говорят с ней на одном языке и разделяют ее менталитет.

Напомним, совсем скоро единственная дочь балерины Ариадна выйдет замуж за возлюбленного Никиту. Анастасия случайно раскрыла, что у жениха наследницы нет своей карьеры. Пара вынуждена арендовать жилье.