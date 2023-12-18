«Не трогайте тему возраста»: сестры Зайцевы высказались по поводу своего юбилея

Певицы Татьяна и Елена Зайцевы высказались о своем 70-летнем юбилее. Слова артисток приводит портал PROZVEZD.

Как признались артистки, они являются «женщинами без возраста».

«Вы не трогайте тему возраста, пусть СМИ сами выясняют кому и сколько лет. Они как писали, так и будут писать», — сказал мой мудрый Ник. Поэтому, пусть пишут что хотят, а мы так и останемся женщинами без возраста, и никто нас в этом не упрекнёт", — заявила Татьяна Зайцева.

Исполнительницы рассказали, что никогда не прибегали к пластическим операциям, однако до сих пор периодически делают уколы красоты. Зайцевы подчеркнули, что важно следить за своим здоровьем и выполнять физические упражнения. При этом звездные сестры отметили, что чрезмерно молодить себя в определенном возрасте — смешно.

«Быть смешными — мы боимся больше всего. Хорошо, что нас двое. Мы друг друга контролируем, тормозим, чтобы кого — то куда — то не занесло, например, в выборе нарядов», — разоткровенничалась Татьяна.

Ранее мы писали, что стало известно, куда пропали сестры Зайцевы.