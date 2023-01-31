45-летняя Екатерина Климова назвала изъян во внешности, который она долго не принимала

Ее называют русской Анджелиной Джоли и настоящей красавицей. Совсем недавно Екатерине Климовой исполнилось 45-лет, однако эта цифра только в паспорте. В жизни актриса выглядит на 10 лет моложе. Сама знаменитость признается: ее превосходные внешние данные — результат тщательного ухода за собой. В новом интервью для издания Газета.Ru Климова удивила поклонников, сообщив, что когда-то она сомневалась в своей красоте.

Экс-супруга Петренко заявила: в актерской сфере хорошая внешность и наличие индивидуальности — залог успеха. В молодости восходящей звезде нередко говорили о том, что она не вписывается в стандарты, поэтому ей просто необходимо «поработать» над своими внешними данными. В тот момент Климову смущал ее нос, который актриса намеревалась переделать. Спустя годы Екатерина рада, что не совершила этот шаг.

«Хорошо, что в молодости мне не показалось, что нужно переделать себе нос, что это и есть главное. Хотя такие уговоры были, и мне объясняли, что у меня нестандартная внешность», — высказалась звезда.

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