«Не трачу время на людей, которых не принимает сердце»: Ида Галич о ссоре с Ивлеевой

Когда-то Ида Галич и Настя Ивлеева были близкими подругами. Они постоянно появлялись вместе на всех светских мероприятиях, снимали смешной контент для соцсети и стали настоящим примером, доказывающим: женская дружба существует! Но спустя время девушки резко прекратили общение и даже стали делать колкие замечания в адрес друг друга. Сегодня Галич в откровенном интервью для Надежды Стрелец рассказала причину разлада в отношениях с Ивлеевой.

Как выяснилось, сейчас Ида и Настя не общаются, но Галич с теплотой вспоминает время, проведённое вместе. Звезда призналась: она считала Ивлееву близкой подругой, но в какой-то момент все пошло не так. Возникли недопонимания, на которые наложились беременность Галич и новые отношения Насти с Элджеем. Все это повлияло на то, что они отдалились друг от друга. Ида сообщила: спасти дружбу она пыталась и ждала того же от Ивлеевой, но этого, увы, не произошло. «Не все могут строить отношения с мужчиной, не теряя друзей. Нашла коса на камень. Мы с ней дико разные, но на тот момент мы дали друг другу лучшее, что у нас было», – с грустью рассказала звезда.

Также девушка добавила: сейчас она находится в том возрасте, когда ей нужны настоящие друзья и их поддержка. Ида заверила, что не хочет тратить время на людей, которые не близки ее сердцу.

Кажется, примирение между светскими львицами так и не состоится.

Ранее Галич поделилась своими переживаниями по поводу развода. Подробности читайте в этой статье.