«Не тот контент»: Алла Пугачёва потерпела фиаско на YouTube

Певица Алла Пугачева завела канал на YouTube три года назад, но он так и не раскрутился. По мнению музыкального обозревателя Владимира Полупанова, одна из причин непопулярности страницы артистки кроется в позиции Примадонны.

Своим мнением он поделился с изданием «Абзац».

Полупанов указал, что Пугачева – «недействующая артистка», несмотря на выпуск нескольких песен в последнее время. От певицы уже не ждут новых материалов, исполнительница «не считается инфлюенсером».

«Она периодически отвечает хейтерам, но это не тот контент, ради которого стоит идти на её канал. У Пугачёвой антироссийская позиция. Это тоже одна из причин, по которой канал не раскрутился», – высказал мнение Полупанов.

Он считает: певица потеряла большую часть публики из-за своего отношения к России. Люди от нее отвернулись и «вычеркнули» из жизни.

Канал Пугачевой создан три года назад, и долгое время на нем были только два видео. С апреля артистка стала активнее его вести – аудитория канала выросла на 159 тысяч человек. При этом прощальный концерт Пугачевой на видеохостинге набрал 2,3 млн просмотров, он был загружен 3 года назад. С 2022 года певица не живет в России. Весной она выпустила новые песни, однако они не стали громким событием в мире шоу-бизнеса.

Ранее певица Вика Цыганова заявила, что стала «неугодной» Пугачевой.