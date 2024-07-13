Не торопится: бабушка Никиты Преснякова раскрыла, когда ее внук станет отцом

Певец Никита Пресняков долгое время живет в США, где пытается построить карьеру музыканта. 33-летний сын Кристины Орбакайте с 2017 года женат на Алене Красновой, и у супругов пока нет детей. Бабушка Никиты Елена Преснякова призналась, что пока ее внук не собирается становиться отцом.

По словам Пресняковой, современная молодежь сейчас не торопится заводить детей, и ее внук не стал исключением.

«Молодежь же новая, не собирается [заводить детей]», — призналась она в беседе с NEWS.ru.

Внук Аллы Пугачевой живёт в США с 2022 года. Чтобы обеспечить себе достойную жизнь, ему пришлось выставить на продажу дачу в Подмосковье, доставшуюся в подарок от знаменитой бабушки. По данным СМИ, музыкант вместе с женой живет в роскошных апартаментах небоскреба Twenty Five Murray Street на нью-йоркском острове Манхэттен. Стоимость подобной недвижимости составляет порядка 2,5 млн долларов.

Никита — первенец Кристины Орбакайте. Он появился на свет, когда звезда жила с композитором Владимиром Пресняковым.

Напомним, Алла Пугачева подарила внуку дом на Истре. После переезда Преснякова в США особняк выставили на продажу за 225 миллионов рублей, но покупателей на него так и не нашлось. Вернувшись в Россию, Никита вдвое снизил цену на недвижимость, но и это не спасло ситуацию.