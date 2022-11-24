Не только «вареник»: Айза предложила свои интим фото за 300 рублей

Скандальная теледива и бывшая жена рэпера Гуфа, Айза рассказала, что зарегистрировалась на популярной интернет-площадке, где будет размещать откровенный контент. В прошлом девушка угодила в скандал из-за случайной публикации своего голого «вареника», но теперь она будет специально делать снимки для продажи.

За небольшую сумму подписчики смогут просматривать фото красавицы без цензуры. Она обещает, что будут даже видео!

«Ребят, подписывайтесь на меня! Вас ждет горячий контент. Буду скидывать видосы, всякие тексты, будем говорить на откровенные темы», – написала звезда в соцсетях.

На данный момент на платный аккаунт девушки подписано всего два десятка человек. Поклонники могут выбрать три уровня доступа к контенту. За 300 рублей в месяц любой желающий может стать немного ближе к звезде. Уровень «еще ближе» стоит одну тысяч рублей, а уровень «рядом со мной» обойдется в две тысячи рублей в месяц. Сейчас у Айзы всего шесть публикаций.

«Я уже выложила прежние фотосеты, но уже без цензуры. Вы их не видели», – заинтриговала подписчиков знаменитость.

Напомним, что после скандального слива своего откровенного снимка бывшая жена рэпера призналась, что рассказала об этом их общему с Гуфом сыну. Звезда отметила, что десятилетний мальчик не удивился и пожалел ее.

Ранее Айза жаловалась, что потеряла крупные контракты из-за случайно опубликованного фото.