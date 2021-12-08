Айза Долматова рассказала, как потеряла крупные контракты из-за случайно опубликованного фото

Осенью прошлого года теледива случайно опубликовала в сториз своего Instagram-аккаунта фотографию интимного содержания, которая предназначалась ее, на тот момент, возлюбленному Олегу Майами. Не смотря на то, что Айза удалила снимок практически сразу, он успел разлететься по всем социальным сетям, а сама Долматова подверглась нападкам со стороны хейтеров.

«Внимание ко мне было огромное, но так как я была в очень плохом эмоциональном и психологическом состоянии, я не могла работать, около двух месяцев была в прострации конкретной, и когда поступали предложения по работе, — я от них отказывалась», — вспоминает она свое состояние после произошедшего.

Помимо тяжелого душевного состояния, которое привело ее к отказу от рабочих проектов, участница шоу «Звезды в Африке» также потеряла большое количество клиентов, которые перестали сотрудничать с ней после содеянного. «Я потеряла крупные контракты, к сожалению, и мне от этого было очень больно. Эта роковая ошибка произошла из-за невнимательности, усталости, но это лично моя ответственность. И я согласна с теми, кто от меня ушел», — заявляет Ice baby.