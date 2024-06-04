«Не только в родстве дело»: актер Юрий Чернов назвал причину ненависти Смольянинова* к России

Народный артист Юрий Чернов, сыгравший папу Сыроежкина в фильме «Приключения Электроника», назвал ненормальным уехавшего в Латвию актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Он подчеркнул, что люди имеют право жить там, где им хочется, но это вовсе не значит, что при этом надо выступать против своей страны и ненавидеть землю, на которой выросли его родители.

«Он говорит, что надо ядерным взрывом ударить по России, что надо напалмом сжечь тут все. Это что?! С головой что-то там произошло. Да и не только в родстве дело. Как это вообще может быть – такое кому-то пожелать? Это ненормальный человек», - сказал Чернов в беседе с aif.ru.

При этом артист не согласился с коллегами Борисом Галкиным и Василием Ливановым, которые объяснили поведение Смольянинова* отсутствием твердых нравственных устоев, так как тот якобы рос после перестройки. Чернов подчеркнул, что его дети родились в перестройку, но патриотизм и простое человеколюбие в них заложены с детства.

По мнению Чернова, все проблемы Смольянинова* в его голове. Ненависть к родной стране он также объяснил желанием понравиться Латвии и США «русофобской повесткой».

В заключении он выразил уверенность, что Смольянинов* не достоин внимания россиян, так как проявил себя после начала СВО как «подлый человек».

Ранее стало известно, что Артур Смольянинов* решил собрать свою рок-группу и выступать в Риге. Его сольный концерт под названием «Слова и музыка» завершился полным провалом.

*Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга