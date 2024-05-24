Концерт уехавшего из РФ Артура Смольянинова* в Риге завершился провалом

Уехавший из России актёр Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) решил собрать свою рок-группу и выступать в Риге. Его сольный концерт под названием «Слова и музыка» завершился полным провалом.

В Сети появился видеоролик выступления Смольянинова* 21 мая. Судя по кадрам, концерт проходил в маленьком зале, который не смогли заполнить даже на треть.

При этом на видео попал момент, на котором запечатлены люди, стремительно покидающие свои кресла. Кроме того, оказалась, что звезда «9 роты» не умеет играть на гитаре и поет мимо нот.

Пользователи соцсетей высмеяли провальный концерт беглого иноагента, с иронией отметив, что мероприятие на 20 человек можно назвать успешным.

«На ужин напел. Удачный у него денёк. Кроме брезгливости никаких эмоций», - приводит aif.ru слова комментаторов.

Некоторые также отметили, что уехавшие артисты все больше транслируют депрессивное настроение. «Какая жизнь такая и музыка, лишь бы не вернулись», - отметили пользователи.

Напомним, Артур Смольянинов* сбежал из России и оставил своей престарелой матери невыплаченные кредиты. Женщина живет на одну пенсию. Кроме того, в Москве у актера остались несовершеннолетние дети от актрисы Дарьи Мельниковой, с которой он расстался.

Ранее мы писали, что Смольянинов* вместе со своей музыкальной группой поет в подземных переходах в Латвии. Он надеялся на работу за границей, но предложений нет, а его театральный проект провалился.

*Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга