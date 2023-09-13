Не только из-за армии: выяснилось, почему Милохин мог так быстро улететь из России

Блогер Даня Милохин спешно покинул Россию после того, как приехал и радовался возвращению. Многие подумали, что 21-летний парень испугался службы в армии, но появилась еще одна причина. Дело в том, что незадолго до вылета звезда поругался с бойцами поп-ММА в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В прессе была информация о том, что Милохин улетел после призыва главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной отправить его в армию. Сам тиктокер никак не комментировал эту информацию. Позже в Сети появилось видео, на котором двое бойцов смешанных единоборств (ММА) остановили кумира молодежи на улице и начали задавать ему вопросы о внешнем виде.

«Бойцы ММА поймали Даню Милохина [в Москве] <…> и стали задавать насмешливые вопросы про одежду и внешний вид. <…> Через несколько часов тот улетел в Дубай», — говорится в сообщении.

Напомним, что о возвращении тиктокера в Россию стало известно 9 сентября. Он побывал на Красной площади и в ресторане, даже не намекал на то, что скоро вновь улетает. 11 сентября появилась публикация Екатерины Мизулиной. После нее выяснилось, что Даня ночным рейсом улетел в Дубай. Многие посчитали, что молодой человек просто испугался, когда речь зашла про призыв в армию.

Ранее приемный отец рассказал, что Даня Милохин красил ногти не по своей воле.