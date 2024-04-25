«Не только из нашей страны»: Кормухина рассказала о денежной помощи для армии РФ

Певица Ольга Кормухина заявила, что ей присылают деньги с Запада для армии РФ. Она рассказала об этом в беседе с aif.ru.

Исполнительница сама помогает бойцам и получает деньги от всех неравнодушных. Она призналась, что средства приходят не только от русских людей и не только из России. Она отметила, что люди стремятся к правде.

«Недавно у нас гостили девушки из Германии (одна — из Восточной, другая — из Западной), члены нашего фан-клуба… Мы общаемся с огромным количеством людей с Запада. Мне ведь приходят деньги на помощь нашим бойцам не только из нашей страны, не только от русских», – рассказала певица.

Кормухина пояснила, что на Западе ведется антироссийская пропаганда, но многие граждане все равно остаются на стороне России.

Ольга также порассуждала о нынешнем времени. Несмотря на многие факторы, она продолжает считать его прекрасным. По словам исполнительницы, она относится к нынешнему времени, как к любому другому.

«Да, это время требует собранности. Но для меня это прекрасное время», – пояснила звезда.

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