Избегающий темы СВО артист Николай Фоменко выступит с концертом в Латвии

Артист Николай Фоменко собирается дать концерт в Латвии. Как передает ИА Регнум, в Сети стали обсуждать его гастроли, так как на протяжении уже двух лет он предпочитает молчать о СВО.

По данным источника, выступление российского шоумена за границей запланировано на лето 2024 года. В Интернете уже появился анонс мероприятия. Отметим, что до Фоменко в Латвии выступали группы «Машина времени» и «Би-2», участники которых покинули страну из-за несогласия с политикой государства.

Сам Николай решение организовать этот концерт никак пока не комментирует. Стоит сказать, что, в отличие от вышеупомянутых музыкантов, Фоменко негативно не высказывался о России. Темы, связанные с обстановкой в мире, он избегает. Лишь единожды в 2022 году он раскритиковал Юрия Шевчука за его позицию.

Напомним, что в Латвии на данный момент проживают некоторые звезды-эмигранты. Например, актриса Чулпан Хаматова, которая пытается заново построить карьеру в местном театре. Первое время она не могла даже найти работу за границей. Но, как она признавалась сама, ей помогла удача.

Ранее Театр Леси Украинки в Киеве отменил спектакли Михаила Резниковича после интервью российскому СМИ.