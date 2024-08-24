«Денег и времени это стоило много»: Лена Ленина призналась, что мошенники пытались отобрать ее квартиру

Лена Ленина призналась, что чуть не лишилась квартиры.

Телеведущая стала жертвой мошенников. О том, что ее московская квартира теперь не является собственностью, Лена узнала из ЕГРН. После неожиданной новости звезда подала заявление в полицию, чтобы разобраться в случившемся и вернуть себе жилье.

Оказалось, что бывший арендатор Лениной заказала фиктивный паспорт с данными звезды, воспользовавшись копией ее документа, но со своей фотографией. Затем нашла покупателей на квартиру, где проживает Лена, и заключила сделку у нотариуса.

Лениной удалось вернуть жилье спустя год после разбирательств. Актриса доказала, что не выставляла квартиру на продажу, а лишь стала жертвой мошенников, из-за которых она чуть не лишилась дома.

«Мне повезло и квартиру я вернула. Хотя денег и времени это стоило много. И если бы Лариса Александровна Долина не призналась, я бы тоже ничего не сказала. Постеснялась бы. А всем друзьям теперь рекомендую оформить запрет на сделку с недвижимостью в их отсутствие, и главное, никому не давать копию своего паспорта!» — заявила звезда в беседе с изданием Кp.ru.

Ранее сообщалось о том, в каком случае Ларисе Долиной вернут проданную квартиру.