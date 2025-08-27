«Для чего кичиться?»: Полина Диброва попала в новый скандал из-за благотворительности

Полину Диброву раскритиковали после объявленного сбора на лечение ребенка. Об этом стало известно из соцсетей.

Полина Диброва выложила в своем блоге скриншот, на котором видно, что она перевела деньги на благотворительность в фонд «Хрупкие люди». Пока еще жена телеведущего Дмитрия Диброва призвала своих подписчиков последовать ее примеру.

«Ребят, присоединяйтесь, хватит просто так кнопки на телефоне нажимать! Ребенку действительно можно помочь! Мы с вами это сделаем!» — заявила она.

Однако в комментариях она столкнулась с подписчиками, которые начали вновь припоминать ей о бракоразводном процессе Романа и Елены Товстик.

«Ну неужели не было больше мужчин, кроме как спать с женатым Товстиком?» — написала под постом одна из женщин.

Диброва нашла, что ответить подписчице:

«Олеся, помогите ребенку!» — заявила она.

Женщина не растерялась, ответив, что и без наставлений Дибровой делает это.

«Я ежемесячно помогаю. Полина, а для чего кичиться благотворительностью напоказ?» — парировала она.

Ранее мы писали о том, что Полина Диброва и Елена Товстик рожали в одном роддоме в один день.