«Не того уровня артистка»: директор Долиной дал оценку санкциям Евросоюза против певицы

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин отреагировал на введение санкций ЕС в отношении исполнительницы. Он ответил на это фразой «пусть подавятся».

Комментарий Пудовкина приводит РЕН ТВ.

Директор певицы заявил, что сама Долина не станет комментировать «глупости и гадости».

«Не того уровня артистка», - отметил он.

По мнению Пудовкина, всех россиян не запишут в санкционные списки.

«Пусть они подавятся списками со своими чернилами и дурными решениями», - отметил он.

Напомним, ограничения введены в рамках 15 пакета санкций. Отмечалось, что из-за них певица может лишиться недвижимости в Латвии. Там у певицы есть две квартиры – стоимость жилья превышает 96 млн рублей.