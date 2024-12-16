Опубликовано 16 декабря 2024, 17:411 мин.
«Не того уровня артистка»: директор Долиной дал оценку санкциям Евросоюза против певицы
Директор певицы Ларисы Долиной ответил на санкции ЕС фразой «пусть подавятся».
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Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин отреагировал на введение санкций ЕС в отношении исполнительницы. Он ответил на это фразой «пусть подавятся».
Комментарий Пудовкина приводит РЕН ТВ.
Директор певицы заявил, что сама Долина не станет комментировать «глупости и гадости».
«Не того уровня артистка», - отметил он.
По мнению Пудовкина, всех россиян не запишут в санкционные списки.
«Пусть они подавятся списками со своими чернилами и дурными решениями», - отметил он.
Напомним, ограничения введены в рамках 15 пакета санкций. Отмечалось, что из-за них певица может лишиться недвижимости в Латвии. Там у певицы есть две квартиры – стоимость жилья превышает 96 млн рублей.